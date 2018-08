Des casques blancs et du chlore…encore !

L’armée syrienne se prépare pour la bataille finale d’Idleb, dernière enclave rebelle située dans l’extrême Nord de la Syrie.

En parallèle, des centaines de primates connus sous le nom de « casques blancs » accourent au Nord avec des équipements et produits chimiques fournis par les pays hostiles à Damas et Moscou.

Le plan est connu. Montage de vidéos montrant un bombardement du régime syrien contre la très pacifique enclave sous tutelle turque et cela amènera le trio Washington, Londres et Paris à intervenir militairement en y envoyant des missiles de croisière contre des cibles militaires et des infrastructures syriennes.

Cela donne à bailler. Je vois d’ici les hurlements de malheur des médias dominants pour faire passer la pommade à des opinions occidentales désabusées

Quel sera l’attitude de la Turquie d’Erdogan. C’est à ce moment qu’on saura si Ankara n’a fait que jouer à la comédie ou non avec ses partenaires de l’OTAN.