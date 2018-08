Vostok-2018 n’est pas un remake de Zapad-81, c’est un message fort de la Russie et de la Chine

Le message est très fort et n’a plus rien à voir avec de quelconques manoeuvres conjointes sino-russes axées sur la lutte contre le terrorisme international, une expression feutrée désignant aussi bien à Moscou qu’à Beijing l’un des principaux outils géopolitiques de l’Occident depuis deux décennies.

Le méga exercice Vostok-2018 aura lieu en septembre prochain et sera le plus grand exercice militaire depuis Zapad-1981 en Europe de l’Est. Il inclut toutes les unités militaires du District Centre et Est soit un peu plus de 300 000 hommes et 1100 aéronefs militaires, les forces stratégiques et aérospatiale russes ainsi que des forces spéciales venus des Républiques du Caucase, une division entiere de l’Armée chinoise et des unités de l’Armée Mongole dont une unité de l’arme blindée-Cavalerie au nom très évocateur : Genghis Khan !

Cet exercice simulera pour la première fois dans l’histoire, une attaque thermonucléaire massive avec au préalable un usage intensif d’armes nucléaires tactiques contre un pays fictif allié à la fois à Moscou et à Pékin. L’un des buts de Vostok-2018 sera de démontrer l’efficience des tactiques usitées par l’artillerie atomique russe sur un champ de bataille classique ou conventionnel, domaine intéressant les chinois au plus haut point.

Les russes ont radicalement changé les règles d’engagement de leurs forces armées après l’incident très meurtrier de Wagner en Syrie : l’une des nouvelles règles d’engagement préconise l’usage immédiat de l’artillerie nucléaire de campagne dès le commencement d’un engagement classique avec l’adversaire.

En d’autres termes, une attaque d’hélicoptères AH64 et d’avions A-10 sera contrée directement par l’usage d’obus de mortier et d’artillerie à charge non conventionnelle contre les bases avancées d’où sont partis les appareils adverses.

Cette nouvelle doctrine est en partie inspirée par la dissuasion nucléaire israélienne telle qu’elle été utilisée en 1973 pour stopper net la progression de l’Armée syrienne dans le Golan et par l’incident du groupe Wagner en Syrie orientale durant lequel 198 irréguliers russes combattant aux côtés de l’Armée syrienne ont été tués par les forces aériennes US.

Les chinois sont extrêmement intéressés par l’artillerie de campagne nucléaire qu’ils comptent développer très vite. L’arme nucléaire est de moins en moins perçue comme une arme de destruction massive en Chine et pour les russes, un obus atomique n’est qu’un obus comme les autres avec quelques propriétés spéciales.

Vostok-2018 inclura également des scénarii de guerres chimique et bacteriologique ainsi que des exercices visant à repousser une invasion post-nucléaire.

C’est la première fois que l’Armée mongole participe à des manoeuvres aussi importantes avec la Russie et la Chine. Oulan-Bator est devenue depuis la chute de l’ex-URSS, une des capitales ciblées par l’influence US.

Enfin le message de Vostok-2018 est surtout destiné à l’OTAN et semble dire ceci : « On ne joue plus ! Tirez un seul coup de canon sur nous et on vous atomise dès le début des hostilités ! »

La Russie et la Chine détiennent à eux seuls un peu plus de 60 % des arsenaux nucléaires « déclarés » dans le monde. Cela donne à réfléchir.