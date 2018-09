La Chine veut intervenir militairement aux côtés de Damas à Idleb

La République populaire de Chine est l’une des puissances suivant le plus près l’ évolution des opérations militaires dans le conflit syrien en y consacrant plus de 25 satellites de surveillance, une armée d’observateurs au sol et une panoplie complète de vecteurs d’écoute et d’interception de signal.

Jusqu’ici, le soutien affiché de Beijing à la Syrie était politique et diplomatique. Ce soutien, ponctué par des livraisons de certaines munitions, n’a jamais atteint, celui de Moscou ou de Téhéran, deux pays qui ont mobilisé leurs ressources militaires et financières pour éviter un effondrement économique et militaire de la Syrie dans sa guerre hybride contre l’OTAN et Israël, lesquels soutiennent, financent, arment et aident des dizaines de milliers de rebelles, de terroristes et de mercenaires afin d’abattre le régime syrien depuis le 15 mars 2011.

Cette situation pourrait changer de façon spectaculaire puisque Beijing a décidé d’intervenir militairement aux côtés de Damas en y envoyant du matériel militaire et en annonçant une possible participation militaire chinoise aux opérations syro-russes visant la réduction de la province rebelle d’Idleb, la dernière enclave ou se trouvent des centaines d’agents et d’officiers de pays de l’OTAN, encadrant une quarantaine de milices terroristes dont une incluant exclusivement des Ouïghurs chinois.

Damas et Beijing restent discrèts sur la nature de l’intervention chinoise même si des informations convergentes de première main indiquent que la bataille d’Idlib sera vraisemblablement un terrain d’essais pour les nouveaux chasseurs-bombardiers chinois après deux interventions en sous main de forces spéciales chinoises ayant abouti à l’anéantissement de l’encadrement d’une milice en 2017.

Les menaces d’intervention occidentales en cas d’une offensive syro-russe sur Idlib semblent logiques vu le risque encouru par des centaines d’agents de l’OTAN (nos sources parlent de 1800 éléments sur place sans compter les agents locaux).

Le mythe de la lutte contre Daech que soutiennent directement l’OTAN et Israël ne tient plus et Damas et Moscou semblent déterminés à en finir avec Idleb. Le soutien de la Chine aux opérations logistiques et militaires sera non seulement d’une importance cruciale dans ce cas de figure mais fort édifiant car ce sera le premier conflit du 21e siècle qui opposera indirectement sur un pays tiers les forces russes, iraniennes et chinoises d’un côté et celles de l’OTAN et Israël de l’autre.

Une préfiguration d’une guerre mondiale chaude sans limites en quelque sorte, en espérant que le conflit soit circonscrit sur le flanc oriental de la Turquie malgré le fort potentiel d’escalade rapide susceptible de provoquer une catastrophe mondiale.