L’Atlantide revisitée

Nota : la zone fort méconnue évoquée dans cette vidéo de la chaîne Bright Insight sur YouTube est connue par l’admin qui y a séjourné durant quelques mois et c’est dans une zone adjacente à cette formation géologique qu’il assisté à des phénomènes de type électrique et électromagnétique très étranges puis à des manifestations telles la foudre par temps clair et limpide, des grosses pierres qui changent de position ou se meuvent sans autre intervention externe, la formation de mirages complexes et fort réalistes souvent sur un angle panoramique à 360°, le non fonctionnement des instruments de mesure et l’interruption des moteurs à combustion interne.

Jusqu’à cette vidéo, je n’arraivais pas à lui donner un nom.

Sans approuver ou mettre en doute ce que avance l’auteur de la vidéo, il ne fait aucun doute qu’elle demeure l’une des hypothèses les plus originales jamais avancées liant l’Atlantide avec le Sahara de l’Ouest bien au sud de la chaîne de l’Atlas dans l’actuelle Mauritanie. Certaines tribus du Sahara relaient des traditions orales en voie de disparition évoquant leur descendance d’un très puissant royaume ou empire ayant un jour régné sur le monde et disparu depuis longtemps.

