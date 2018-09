Iran: hors des missiles, point de salut

Le dévoilement récent par la République Islamique d’Iran d’un avion de combat supposé avoir été conçu localement et ressemblant fort à un vieux F-5 F a non seulement porté un certain préjudice aux capacités de dissuasion de Téhéran mais encouragé ses ennemis dont Israël à des provocations plus audacieuses.

Selon certaines informations, l’avion de combat présenté aux médias iraniens, baptisé Kawsar, n’est qu’une autre copie améliorée au niveau de la propulsion et de l’avionique du F-5 F US en service au sein de l’Armée de l’Air iranienne. Plus encore, ces mêmes informations soulignent que le prototype Kawsar n’a été retenu que parce que l’appareil qui devait être initialement présenté n’était pas au point et souffrait de délais.

Traditionnellement très attachée à leurs forces armées ou aux nouveautés techniques de des industries de défense, l’opinion iranienne demeure très partagée et une grande partie de celle-ci estime qu’en dehors de la force de frappe balistique ou les missiles de croisière, l’Iran ne dispose pas d’une force aérienne viable.

Extra Missilia nulla salus!