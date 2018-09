L’Irak méridional dans la tourmente

Les événements en Irak méridional tournent à l’anarchie et au chaos. Après la prise d’assaut de plusieurs sites militaires et du consulat général de la République islamique d’Iran, des hommes armés ont tiré trois roquettes Katioucha sur l’aéroport de Bassorah alors que deux avions étaient en phase de décollage.

Un autre avion civil assurant une liaison interne a essuyé des tirs d’armes légères lors de son atterrissage sur une des pistes de l’aérodrome.

Les émeutes dans le sud de l’Irak surviennent après l’empoisonnement de plusieurs dizaines de milliers de personnes ayant consommé de l’eau hautement pollué et l’absence de prises en charge médicales, les délestages continuels et le manque d’eau potable.

Le gouvernement irakien ne s’attendait nullement à des troubles en zone majoritairement chiite et ses representants se sont révélés trop dependants des alliances et des rapports de force locaux. Les emeutes ont pris une tournure très politique avec une nette orientation anti-iranienne.

L’Iran a fermement condamné la violation et l’incendie de ses locaux consulaire et Téhéran a convoqué l’ambassadeur irakien pour lui signifier la protestation et la colère du gouvernement iranien suite à cet incident. Téhéran a décrété l’alerte dans ses provinces occidentales adjacentes avec l’Irak et se prépare à contrer un quatrième type de révolution colorée.

Le gouvernement irakien tente de minimiser la portée des incidents et poursuit des tentatives de mediation à travers des circuits informels et traditionnels.