Idleb : une équipe de casques blancs préparant une attaque chimique sous faux drapeau bombardée par des avions russes et syriens

Des vidéos non authentifiées diffusées sur le net le 11 septembre 2018 montrent des « activistes » de l’organisation dénommée « Casques Blancs » (White Helmets) en train de mettre en scène une fausse attaque aux gaz chimiques dans un endroit non identifié de la province d’Idleb avant d’être frappés de plein fouet par un premier raid aérien attribué à l’aviation syrienne, suivi de près par un second raid de l’aviation russe.

Sur l’une des vidéos encore en ligne, l’un des activistes à terre ayant survécu à la première frappe appelle à l’aide ses co-équipiers en invoquant Allah.

Sur une autre vidéo retirée de la plate-forme YouTube, un convoi de casques blancs en train de mettre en place un décor est ciblé par deux raids aériens à peu de temps d’intervalle. On y voit des éléments des casques blancs d’Idleb manipulant du matériel audio-visuel haut de gamme et dotés de moyens de communication tactiques, discuter sur la pertinence du lieu des prises de vue pour la réalisation du « film » avant qu’une première frappe aérienne ne s’abat sur eux, suivie par une autre.

Il nous a été impossible de publier ces vidéos car elles sont censurées quelques dizaines de minutes après leur mise en ligne.

Si ces vidéos sont authentiques, cela veut dire que le commandement des forces aeriennes syriennes et celui des forces aérospatiales de Russie ont mis en place un dispositif de surveillance et de veille avancée pour traquer les mouvements des Casques blancs et leurs alliés à l’intérieur de l’enclave rebelle d’Idleb.

Un rapide survol de quelques forums rebelles syriens nous a fixé : tous les groupes rebelles sont excités et très enthousiastes à l’idée d’une provocation « chimique » susceptible d’entraîner une solide intervention US/Otan/Israël pour sauver l’enclave d’Idleb.

Certains groupes radicaux islamistes considèrent une probable intervention de l’OTAN comme celle de la « Main d’Allah » et appellent ouvertement à la mise en scène d’une attaque chimique sous faux drapeau.

Cet état d’esprit est tellement exacerbé que des groupes armés continuent à mettre en ligne des vidéos de propagande étranges montrant « la chute de dragons vivants » soit-disant abattus par la DCA des rebelles d’Idleb, événements precurseurs selon eux de la fin du monde. Il s’agit de montages grossiers destinés à un usage interne et dont l’objectif est de galvaniser par des thèmes eschatologiques des troupes fanatisées à une fin du monde qu’entraînerait la chute de leur bastion « utopique ».

Pour le moment, ce bastion connaît un afflux croissant de « conseillers » et de membres d’armées privées occidentales venus renforcer le dispositif défensif d’une enclave adossée à la Turquie et dont l’attitude réelle déterminera la tournure que prendra la bataille finale d’Idleb.

Publicités