Toujours derrière un mur…

Les méthodes et les tactiques utilisées par l’armée de l’air israélienne sont généralement iconoclastes, inédites et inconnues du reste du monde. Toutefois utiliser un gros avion d’observation d’une puissance tierce et laquelle n’est pas moins que la Russie pour se protéger des missiles Sam d’un pays agressé n’est pas une tactique très digne même si elle s’insère parfaitement dans la mentalité israélienne de se protéger coûte que coûte derrière des barrières, des murs, des civils, du capital et maintenant un avion.

Le mensonge des israéliens dépassent la fiction la plus folle.

