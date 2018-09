Poutine et Trump vs Goldstein

Comment la Russie s’est-elle retrouvée dans un jeu à somme nulle en Syrie en l’espace d’un mois?

La duplicité turque et la tromperie israélienne ont eu raison de l’héroïsme russe.

On est ici en face d’un scénario classique digne de Shakespeare. Le russe, face à ses deux ennemis ancestraux, ne sait plus comment réagir et en arrive à perdre ses moyens et sa volonté.

Une autre concession russe en Syrie mettra Moscou dos au mur non seulement au Levant mais sur la scène globale.

Au moment ou le président US Donald Trump fait face à Goldstein en personne-ce même Goldstein dont il est question dans le roman d’Éric Blair (George Orwell) « 1984 », à travers ses multiples avatars (Rosenstein, Feinstein, Blumenthal et compagnie), le président russe Vladimir Poutine découvre l’extraordinaire capacité de nuisance d’Israël et de ses alliés régionaux. Il a suffit au russe de faire deux concessions pour qu’il se retrouve à la porte de sortie ou tout au moins dans une position intenable : soit l’escalade nucléaire soit la reddition. Attention, on ne parle pas de la reddition des forces russes en Syrie mais de la capitulation complète de la Russie et sa mise sous tutelle par Goldstein Corporation.

L’enjeu est immense. Une bonne partie de L’humanité est déjà en situation d’esclavage avancé, une bonne partie est lobotomisée du cerveau au moyen des reseaux sociaux et des médias. Il reste très peu de gens conscients de cela.