Le chant du cygne ou celui des partisans…

Avec plus de trois millions de vues et un million de visiteurs uniques, Strategika51, subissant une censure à peine déguisée et de multiples sanctions, demeure menacé de disparition.

Que la liberté d’expression soit un leurre cela s’entend mais que ce « droit » soit utilisé comme une arme pour débusquer les esprits « dissidents » par certains mollusques sans autre conviction que celle de leur satisfaction d’être esclaves est à la limite du cynisme et de la perfidie la plus abjecte.

L’humanité est vile. Aucune ONG s’occupant des droits de l’homme n’est réellement libre et toutes, sans exception aucune, sont soit infiltrées par une branche des renseignements ou relèvent carrément d’une de leurs créations pseudo-associative ou administrative toujours budgetivores car dans la foulée tout le monde en profite à un niveau ou un autre.

En échange de quelques privilèges, ces ONG se contentent de hurler sur commande avant de retomber en léthargie. C’est plus commode que de créer une entreprise et batailler ferme pour ne pas couler dans un environnement fiscal de plus en plus hostile.

J’en reviens au sujet. Nous sommes sous le coup de sanctions sévères à cause de nos opinions. Cet espace dérange alors que l’on a encore rien dit. Jusque là on se contentait de bribes d’information et surtout d’un ou deux commentaires.

Il est temps se sortir la grosse artillerie.

Un conseil, débarrassez vous le plus vite possible de #Evil_Facebook et de ses applications associées. C’est un danger extrême et réel.

Merci à tous nos lecteurs.