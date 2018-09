De ceux qui se battent et ceux qui font semblant

Jadis, on concevait des systèmes d’armes pour être testés et utilisés au combat sans trop se soucier de la réputation marketing.

Aujourd’hui, seuls les États-Unis et la Russie semblent affranchis du marketing et ces deux puissances utilisent leurs armes dans des conditions plus ou moins hasardeuses.

Ce n’est nullement le cas de la France ou du Royaume-Uni ou encore d’Israël, pays qui n’utilisent leurs systèmes d’armes que dans des conditions optimales de sécurité à la limite de la mise en scène (prenez l’exemple des Dassault Rafale, lesquels sont presque considérés comme un patrimoine mobilier à protéger de tous les aléas réels tout en y faisant une promotion publicitaire fort élogieuse).

A cet égard et a bien d’autres, la Russie a pris un risque d’exposer son système de missiles Sol-Air de la famille des S-300 en le fournissant aux syriens, c’est du moins la menace brandie par Israël.

Le monde est ainsi fait. Il y a ceux qui se battent vraiment et qui acceptent le risque et il y a ceux qui se contentent de faire semblant tout en s’autoglorifiant et ne manquant jamais de frapper par traîtrise des cibles « molles » là où il n’y a aucun risque de riposte.

La décision russe de fournir des systèmes S-300 à l’Armée syrienne, cette petite armée qui a su non seulement survivre à une guerre de presque une décennie mais à mettre en échec plusieurs opérations militaires clandestines menées par Ankara, Londres, Paris, Ryad et Tel-Aviv, est de nature à stabiliser un conflit où Washington ou du moins une faction du pouvoir US compte s’y investir indéfiniment pour le compte d’une puissance tierce.

Personne n’imagine en effet Paris mettre en péril la réputation marketing du Rafale, après des années de galère et d’immenses efforts marketing incluant un conflit en Libye et des frappes « sécurisées » sous parapluie en Irak et en Syrie.