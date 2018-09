Affaire Skripal : Chepega…Non c’est une Shpaga !

Dans la très longue guerre de l’ombre ayant opposé les russes aux britanniques, les deux protagonistes comptaient les coups et les cadavres mais n’ont jamais rendu public leurs duels.

L’affaire Skripal prend une tournure de plus en plus étrange et mystérieuse.

L’affaire Skripal détonne aussi dans sa thématique, l’usage d’une substance chimique, s’inspirant directement des opérations sous faux drapeau que le Royaume-Uni monte et ne cesse de monter en Syrie et fait suite aux joutes endiablées ayant opposé les diplomates russes aux agents britanniques à La Haye, aussi bien à l’intérieur de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, une instance vidée de sa substance par le jeu politique ou encore dans la rue, notamment des passages à tabac intempestifs menés par des individus jamais identifiés.

Indubitablement, l’affaire Skripal est intimement liée au conflit syrien.

Aux dernières nouvelles, Londres croit avoir identifié un suspect de premier plan, qui serait un officier supérieur du renseignement militaire russe (GRU)et dont le nom répondrait à Shpega ou Tchepiga…

Et s’il s’agissait en fait d’une Shpaga ? La fameuse PPsH 41 de la seconde guerre mondiale (voir photographie ci-dessus).

Ne riez pas. Le renseignement britannique n’a pas hesité à utiliser des versets du Coran et des Hadiths pour parfaire son outil géostratégique qu’est l’islamisme politique militant, allant jusqu’à l’adapter à la mondialisation et aux valeurs du marché.

Après cela, tout est possible.