D’une guerre mondiale à une autre

Sommes-nous en pleine guerre mondiale, un siècle après la fin de la Grande guerre ou la der des ders? C’est aux historiens qu’incombe la réponse à cette question à forte connotation idéologique. Encore faut-il qu’ils soient immunisés contre la décadence du politiquement correct, euphémisme cachant à peine une censure motivée.

La Grande guerre de 1914-1918 fut un véritable carnage, une boucherie sans nom, un holocauste multiplié par 1000, un massacre quotidien, une tuerie industrielle, un génocide d’hommes valides au service armé. Ce fut l’apothéose du sacrifice humain sur l’autel de fausses représentations de l’esprit Humain, toujours prompt à se créer de fausses idoles conceptuelles et à y croire.

Cette guerre fut bien plus meurtrière et violente que la seconde guerre mondiale de 1939-1945 malgré ce que disent les bilans toujours provisoires de ces deux conflits mondiaux du 20ème siècle. Le bilan de la guerre de 1914-1918 a longtemps fait l’objet de manipulations. Le bilan le plus admis évoque trente millions de victimes dont dix millions de morts. Ce bilan non définitif fut très vite occulté par un autre bilan bien plus effroyable causé par l’épidémie de grippe espagnole à la fin de la guerre (des dizaines de millions de morts). 70 % des soldats tués lors de la guerre de 1914-1918 sont morts sous des obus. Un déluge d’obus de toutes sortes. Plus d’un milliard trois cent millions d’obus ont été tirés durant ce conflit. L’enfer sur terre. Je n’ai jamais caché mon aversion absolue pour les obus de mortier pour la simple raison que j’ai failli en être victime et que quel que soit votre degré de préparation mentale ou physique pour affronter un tel risque fort hasardeux, un obus de mortier qui tombe en sifflant à moins de 100 mètres de vous et dont les éclats criblent les objets environnants avec ce bruit si caractéristique suffisent à vous marquer à tout jamais. Qu’en était-il alors à Verdun ou lors des phases préparatoires de la bataille de la Somme ? Cela devait dépasser non seulement tout entendement mais également toute capacité de résistance mentale. Le nombre de cas de pathologies psychiatriques après la guerre demeure l’un des sujets les moins discutés. Que pensaient les combattants venus des colonies d’Afrique et des Dominions d’Asie en assistant aux premières loges au déluge de fer et de feu d’une civilisation industrielle en train de se suicider ? Un siècle plus tard, qu’avons-nous appris de cette boucherie ? Mis à part à éviter une guerre statique de positions en inventant le Blitz? Rien. Nous sommes en plein guerre mondiale hybride sans même nous lever du lit.