Syrie : opérations de l’Armée syrienne contre les résidus de Daech au Sud-Est de Damas

Les unités militaires de l’Armée Arabe Syrienne (AAS) et leurs alliés du Hezbollah continuent le nettoyage des grandes étendues désertiques situées au Sud-est de la grande banlieue de Damas des résidus de Daech dans ce qui s’apparente à un effort visant à sécuriser le Sud-Est de la capitale et les routes d’approvisionnement et de logistique vers la province orientale de Deir-Ezzor ou se trouvent des sites militaires étrangers non invités et hostiles fournissant un appui actif aux organisations rebelles. C’est la poussée vers l’est, le deuxième grand défi de Damas après la situation à Idleb dans le Nord.