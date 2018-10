De l’art épistolaire toxique…à l’anthrax ou à la ricine

Le retour du courrier contaminé avec des substances plus ou moins douteuses est une pratique singulière et révélatrice de l’imminence d’un nouveau conflit « sans fin ».

Après le 11 septembre 2001, de l’anthrax fut découvert dans des courriers postaux adressés à des officiels du gouvernement des États-Unis et par dessus tout à ceux travaillant au Pentagone. Ce petit rappel de la guerre biologique artisanale avait à l’époque suscité et visait surtout à maintenir une certaine panique dans le sillage des attaques de New York et de Washington.

Ces plis à la poudre d’anthrax restèrent sans lendemain. Ils firent le buzz nécessaire au maintien de la peur, prélude essentiel de la phase suivante.

Les médias n’en parlaient plus. Aucun résultat d’enquête ni autre forme d’investigation. L’opinion publique était persuadée que du fin fond d’une grotte en Afghanistan, les méchants gars d’Al-Qaïda s’amusaient à envoyer des cartes postales contaminées avec des agents toxiques au Pentagone, au Sénat et à la Maison Blanche. Du Tex Avery n’aurait pas mieux fait.

Le déclenchement de « la guerre sans fin contre la terreur » en octobre 2001 nous fit très vite oublier cette manipulation un peu lourde et gauche. Du jour au lendemain, plus aucun colis suspect n’atterrit sur les bureaux des officiels US.

Plus d’une décennie et demi plus tard et après plus de cinq trillions de dollars US dépensés dans les guerres du Proche et Moyen-Orient afin d’éviter que toute nouvelle missive contaminée n’atterrisse au Pentagone, revoilà les plis toxiques !

Depuis quelques jours, d’étranges lettres contaminées avec un produit chimique assimilée à de la ricine ont commencé à atterrir chez des officiels du Pentagone. Cela aurait pu être du cyanure de potassium ou de la strychnine ou encore de l’arsenal mais peu importe le poison, pourvu qu’il y ait la confusion.

Mattis n’est certainement pas un homme à se laisser abattre par un ancien aigri de la marine qui n’a rien trouvé de mieux à faire pour satisfaire un ressentiment personnel que d’envoyer des lettres empoisonnées. C’est la version quasi officielle de cette soudaine crise épistolaire toxique.

Cet ancien marin aurait pu tout au plus envoyer un colis piégé avec un explosif fabriqué avec du sucre raffiné, une poudre de détergent grand public, du potassium agricole et de l’esprit de sel. Cela aurait figuré dans une obscure case de la longue rubrique des faits divers contemporains et n’aurait eu aucune signification politique.

En réalité, on assiste à un manque d’innovation « publicitaire » en matière de manipulation. Ce n’est pas parce qu’une action de ce type avait réussi en 2001-2002 qu’il faut la renouveler en 2018. Ce manque d’imagination de la part du Mossad israélien que l’on peut également apparenter au chantage qu’exerce ce syndicat du crime à l’origine sur de braves officiels américains ou autres, traduit plus une sorte de conservatisme fonctionnel devenu stérile à force d’abus. Les initiés en sont plus que désabusés et les profanes n’en peuvent plus de toutes ces incohérences flagrantes. Il ne reste plus qu’à lancer des cadavres infectés par la peste sur l’ost d’en face à coup de catapulte (electromagnétique pour faire moderne) !

Ces plis sont les précurseurs d’une nouvelle aventure guerrière multi-dimensionnelle et tout azimuts.

On est prévenus.