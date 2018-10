Donald Trump rejoint les conspirationnistes

Ce n’est pas encore la fin du monde mais il y a tout lieu de le croire: Donald Trump, président des Etats-Unis d’Amérique, première puissance militaire mondiale, accuse nommément le milliardaire et philanthrope américain d’origine hongroise George Soros de financer les campagnes visant la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême américaine.

Une seconde révolution américaine !

C’est une première dans l’histoire politique contemporaine des États-Unis.

Implicitement, il reconnaît que Soros serait également l’un des financiers derrière les operations sous faux drapeau ou encore les campagnes de division sociétales basées sur le sexe ou le style de vie telles que # Metoo et assimilés.

Donald Trump, Chef de l’exécutif et chef suprême de la plus puissante machine militaire au monde vient de rejoindre de plein-pied le camp des partisans des théories du complot et les conspirationnistes.

Madame Soleil n’a jamais pu prévoir un tel cas de figure.

