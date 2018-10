D’une farce dénommée « prix Nobel »

Tout le monde sait que la Fondation Nobel est devenue une farce sinon un simple outil d’appoint à la propagande du moment.

Même la science n’échappe plus au « politiquement correct ».

Comme prévu, c’est les Nobel de littérature et par dessus tout, celui-une pure création humoristique, de la paix qui défraient les chroniques.

Après avoir attribué des Nobel de la paix à des agents provocateurs comme l’anglo-birmane Aung San Suu Kyi ou encore à une vraie fausse juriste yéménite lors du désastreux « Printemps Arabe », voilà que le comité Nobel remet une belle couche en suivant l’air ou la propagande du moment en attribuant le prix à une irakienne anonyme, donnant un sérieux motif à des irakiens bouffis d’orgueil de se vanter pour les vingt ans à venir.

Le prix a été également attribué à un citoyen congolais dont on ne sait presque rien mis à part son opposition au régime et sa profession de « réparateur de femmes ».

Ne vous y trompez pas, je n’ai rien contre ces personnes à condition qu’ils ne soient pas des criminels de guerre ou contre l’humanité comme la sorcière birmane mais il est temps de mettre fin à cette farce grotesque qu’est devenu le Nobel.

Alfred Nobel a inventé la dynamite. Cela aurait du le contenter. S’il voyait comment son héritage a été dévoyé je ne suis pas sûr s’il aurait regretté son invention.

