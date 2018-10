La frappe balistique iranienne en Syrie orientale visait des sites militaires étrangers

Vidéo publiée sur la plate-forme YouTube montrant le tir de missiles balistiques iraniens visant des cibles situées à l’est de l’Euphrate en Syrie.



Le bombardement balistique iranien ayant visé des cibles situées en Syrie orientale visait moins des camps de Daech qu’à démontrer la capacité des Gardiens de la Révolution à localiser avec precision un camp militaire secret où opèrent des forces spéciales israéliennes non loin de Abu Kamal sur la rive gauche de l’Euphrate.

En réalité, les missiles balistiques iraniens ont survolé deux camps, le premier occupé par des unités de Marines US et un second site appartenant à Daech mais où sont stationnées des forces spéciales israéliennes.

La frappe iranienne combinant l’usage de missiles balistiques et des drones bombardiers se voulait comme la première phase d’une opération de représailles à l’attentat ayant visé une parade militaire dans la province occidentale d’Al-Ahvaz (revendiqué par Daech) mais son objectif réel est de démontrer que l’Iran peut atteindre les sites militaires étrangers disséminés en Syrie orientale en cas d’escalade.

La menace qu’a fait peser cette frappe aux éléments israéliens de Daech a fait réagir des officiels du Pentagone, en qualifiant l’attaque iranienne de « dangereuse » et « imprudente » sans citer la raison réelle des préoccupations américaines, lesquelles semblent liées à la propension israélienne a l’escalade rapide et à l’action irréfléchie. Washington ne veut nullement d’un conflit généralisé et non-contrôlé au Moyen-Orient initié par Israël et dont les conséquences seront fatales pour l’ensemble des protagonistes.

Assez remarquablement, les forces US, principalement issues du Corps des Marines, stationnées en Syrie orientale le long de la rive gauche de l’Euphrate, justifiaient initialement leur présence par la menace iranienne. Cette justification fut annulée au lendemain de la frappe iranienne et le Pentagone n’hésite plus à envisager ouvertement une présence militaire de très long terme (infinie) en Syrie orientale.