La relance de l’arme biologique

Les programmes de recherches avancées sur de nouveaux types de vecteurs biologiques susceptibles d’être adaptés aux nouvelles formes de guerre hybride de basse et moyenne intensités ont déjà abouti à la modification et la mutation de certains virus très difficiles à cerner.

Passés sous silence depuis la fin de la guerre froide mais jamais interrompue, la course aux armements biologiques a repris depuis la seconde moitié des années 2000. Ces recherches étaient alors focalisées dans le cadre pharmaceutique sur de possibles mutations du virus de la grippe saisonnière ou certaines souches asiatiques avant de s’intéresser à des vecteurs pathogènes exotiques comme celui de la fièvre des marais puis celle d’Ebola avant d’explorer la possibilité de transformer des zoopathies non transmissibles à l’homme en pandémies affectant les populations humaines. La République démocratique du Congo, le Sierra Leone, la Chine furent les pays d’expérimentation les plus touchés par certains de ces vecteurs pathogènes.

Les manipulations génétiques du virus de la grippe rendirent certaines souches de plus en plus virulentes, incapacitantes et dans certains cas mortels.

Au cours de la dernière décennie, des maladies comme la rougeole, la rubéole, le choléra et la fièvre jaune furent l’objet d’un intérêt croissant de la part des laboratoires de recherches en armes biologiques.

L’autre segment de la guerre biologique concerne l’agriculture et la pharmacopée, deux domaines interessant au plus point les militaires.

Ces vecteurs de l’enfer sont désormais au coeur de la nouvelle stratégie de guerre hybride 3.0.

