Damas accuse la coalition internationale d’héliporter les combattants de Daech vers des zones de combat en Syrie

Damas a accusé une nouvelle fois, documents vidéo à l’appui, les forces de la coalition internationale déployées à Al-Tanf dans la province de Deir -Ezzor, de transporter des combattants de l’organisation terroriste « Daech » à bord d’hélicoptères de transport de troupes en Syrie.

La télévision d’État syrienne a évoqué aujourd’hui une opération spécifique non datée durant laquelle des centaines d’éléments de Daech ont été héliportés par la coalition internationale des rives de l’Euphrate dans l’Est de la Syrie vers une localité sise au sud de la localité très disputée de Hajin dans l’extrême nord syrien pour soutenir des combats contre des groupes kurdes pro-régime.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement syrien accuse officiellement la coalition internationale d’offrir des facilites logistiques et opérationnelles à l’organisation terroriste Daech tout en faisant semblant de la combattre pour justifier une présence militaire et des raids aériens visant in fine un changement de régime en Syrie.