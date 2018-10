La faillite des idoles de l’État-nation et l’inévitable dévolution

Ce que l’on appelle communément la première guerre mondiale, un terrible conflit horriblement meurtrier, lequel ne fut nullement une sorte de guerre civile européenne comme ont voulu le faire croire quelques apparatchiks européocentristes de l’Union européenne (une sorte d’avatar abatardi de l’Union Soviétique dans ses jours de décadence et de censure), aurait du signer le glas du concept de l’État-Nation et cependant il n’en fut rien. La guerre 1914-1918 a profondément ébranlé l’idée même d’humanité, de civilisation ou de progrès mais cela n’a pas été suffisant pour remettre en cause le parcage de populations humaines dans une sorte de territoires-enclos sur lesquelles on impose une conception rituelle , un service liturgique et une série de conditionnements pavloviens.

La montée des nationalismes n’a pas été l’une des causes immédiates de la grande boucherie de 1914-1918 mais ce facteur est considéré comme l’une des causes aggravantes et éloignées.

En 1919, certains esprits n’ayant adhéré ni à l’anarchisme ou au bolchévisme étaient déjà persuadés que le nationalisme en tant que notion était une abomination criminelle, une réification intellectuelle et une sorte de carcan destiné à gérer des masses d’humains comme une sorte de bétail conditionné dans un espace fermé.

La terrible crise économique et financière ayant frappé le monde entre 1921 et 1931 avec le pic de 1929 avait exacerbé le sentiment d’appartenance, ultime réflexe défensif sociétal chez des individus en situation de perdition statutaire ou morale et par ricochet permis la montée des nationalismes extrémistes en favorisant le fascisme et le nationa-socialisme ou en transformant le communisme en une sorte de totalitarisme autoritaire. C’était avant 1945.

Soixante-treize ans après Yalta, le monde a bien changé. Deux tendances contradictoires ont façonné le monde post-1945 : l’une centrifuge a tenté d’imposer des alliances et des blocs supranationaux centrés sur les deux superpuissances mondiales sorties victorieuses du second grand conflit mondial de 1939-1945 ; la seconde, centripète, a fait éclater les anciens empires coloniaux et même des États-Nation assez anciens en une multitude de nouveaux États-Nation plus ou moins viables. C’est la naissance du tiers-mondisme. Une multiplication du péché originel.

Les humains naissent libres, proclame pompeusement la Déclaration universelle des droits de l’homme en prenant soin à ne pas divulguer de quels humains il s’agit (ses rédacteurs originaux n’étaient nullement dénués d’arrières-pensées assez précises et encore moins idéalistes). Dans les faits, la vénérable institution de l’esclavage antique, sous toutes ses formes, n’a jamais disparu même si elle a évolué vers des formes assez diluées et invisibles. On est dans les non-dits. L’oppression s’est digitalisée : on ne tue plus à coups de Gladius mais avec quelques clics sur une console.

Le monde d’aujourd’hui a réussi une mutation assez importante en transformant des légions d’humains en veritables récipients sans âme ni conscience. Des zombies acceptant tout et rien en même temps. Des êtres incapables de se détacher de certains réflexes pavloviens au détriment de leur esprit. Ces populations sont la ferme des grandes corporations ayant supplanté les États-Nations. Ce sont des consommateurs sans aucun pouvoir possible autre que celui de s’auto-haïr, s’auto-dégrader et s’auto-détruire sous l’oeil ou plutôt les cinq oeils des grands gestionnaires.

Le prochain conflit devrait régler la problématique de l’État-Nation, un concept en faillite flagrante. Le résultat de la prochaine déflagration mondiale mettra en avant la horde sauvage. Ce sera alors un autre monde dont les prémisses apparaissent déjà dans certains endroits.

Un monde de plus de sept milliards et demi d’individus dominé par des hordes sera t-il meilleur que celui des enclos nationaux ?

C’est moins une question qu’un impératif de survie de Sapiens.





Publicités