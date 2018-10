Kim Jong Un souhaite recevoir le Pape François en Corée du Nord

Selon Séoul, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un souhaiterait que le Pape François se rende en visite d’État en Corée du Nord.

Les positions anticapitalistes et humaines du souverain pontife plaisent au plus haut point à Kim Jong-Un et contrastent avec le « conformisme idéologique, la complicité ou l’aplat-ventrisme de ces prédécesseurs donc un certain pape allemand peu recommandable » selon un éditorial paru récemment dans le journal des travailleurs de Corée.

Il faut souligner que le Pape François est l’un des premiers souverains pontifs à critiquer ouvertement et sans ambage les dérives du système économique mondial prédateur ainsi que la décadence culturelle imposée à des populations précaires et sans repères au point de plaire en dehors de la Chrétienté puisqu’il est aussi bien vu par une large portion de l’opinion dans le monde musulman mais également en Chine, en dépit d’un sérieux contentieux politique autour de la nomination des évêques chinois.