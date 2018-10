Lecons de guerre en Syrie : les robots de guerre intégrés au combat d’infanterie

La guerre en Syrie aura connu, entre autres, l’introduction effective de robots de combat opérant en coordination avec des fantassins en mouvement. L’usage de drones terrestres dans des opérations de combat remonte à la contre-insurrection US en Irak mais une série d’incidents impliquant des tirs amis avait incité le commandement militaire US à reporter l’intégration de systèmes d’armes autonomes et mobiles au sein d’unités d’infanterie.

La nature de la guerre en Syrie a décidé le commandement russe à utiliser de nouvelles tactiques incluant l’insertion de robots de combat au sein d’unités spéciales évoluant en milieu urbain dense et hostile.

La bataille d’Alep fut la première grande bataille ou des robots de combat se sont illustrés aux côtés de combattants d’infanterie au point de forcer la main aux planificateurs militaires russes pour l’introduction de réformes que des milieux conservateurs considéraient jusque là comme une hérésie en sciences militaires : l’élaboration de nouvelles tactiques et nouvelles règles d’engagement des robots terrestres dans le combat d’infanterie.

Ce changement subtil, passé quasiment inaperçu dans un monde où chaque individu possède son propre microprocesseur et sa caméra, intégrés dans un smartphone, n’a pas encore été saisi à sa propre valeur : il induit pourtant une véritable révolution dans les affaires militaires puisque désormais, le fantassin humain évolue derrière un combattant cybernétique, du moins pour l’instant- car la position et le rôle tactique du cybercombattant est appelée à évoluer-, et n’est qu’un élément biologique dans une guerre impliquant de plus en plus des machines en alliages composites et en matériaux spéciaux dotés d’une intelligence artificielle (AI) rudimentaire mais bientôt capable d’apprendre comme le font les systèmes-experts à partir des données intrantes de l’environnement de combat.

Lors des combats en Syrie, des Uran 9 ont réussi à contenir les attaques de flanc de combattants rebelles armés aguerris de fusils lire ailleurs PKM et de lance-roquettes RPG dans un environnement urbain et péri-urbain très propice aux embuscades, aux prises de revers et aux pièges.

En 1916, les britanniques tentèrent de briser le blocage de la guerre statique des tranchées en employant pour la premiere fois le Tank ou le char d’assaut, dont la première utilisation avait plus un impact psychologique que tactique. L’arme blindée était née.

En 2018, des robots de combat accompagnent des combattants humains dans les engagements en Syrie. Tous les plans militaires établis par les états-majors syrien et russe visant a reprendre la province rebelle d’Idleb verront une utilisation accrue de robots de combat dont le comportement et l’impact détermineront le futur du cyberguerrier.

Ci-dessous, une vidéo publiée sur YouTube montrant un exercice inhabituel des forces armées russes incluant le robot de combat Uran 9 dont des unités combattent en Syrie.