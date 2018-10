Accès difficile, pensez à un VPN

L’accès à Strategika51 semble difficile sinon impossible à certains de nos lecteurs dans certains pays.

L’usage d’un VPN gratuit, disponible sur Google Play ou Apple Store ou encore sur le net devrait pallier à cet aléa.

Bien qu’il n’ait pratiquement aucune application sécurisée sur le net et que ce dernier n’offre aucune garantie quant à la confidentialité ou au respect de la vie privée ou des données utilisateurs, ne téléchargez que des applications connues développées en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, en Russie et au Japon.

Certaines applications développées ou dont la domiciliation déclarée est à Chypre ou en Asie du Sud-Est et surtout aux Philippines sont des applications directement développés par les unités 8001 et 8002 et servent uniquement aux besoins spécifiques-et inconnus du grand public, de la guerre dans le cyber-espace.

