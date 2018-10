L’extraordinaire sauvetage de la capsule Soyouz MS-10

La fédération de Russie est le seul pays au monde à envoyer des humains en orbite ou dans l’espace proche de la terre de façon ininterrompue depuis 1961.

C’est devenu le seul pays qui continue à le faire depuis l’abandon par les américains des navettes spatiales (Space Shuttles) en 2011. Les États-Unis utilisent les vecteurs de lancement russes pour envoyer leurs astronautes dans l’espace en attendant le projet « Orion » (NASA) et ceux du consortium privé SpaceX.

Les fusées Soyouz dont celle, Soyouz FG, utilisée pour les missions d’acheminement de cosmonautes et d’equipements vers la Station Spatiale Internationale (ISS) ont largement gagné leur réputation en matière de rusticité, de sûreté et de solidité.

Le cosmonaute russe Alexey Ovchinin et l’astronaute US Nick Hague ont été sauvés par le mécanisme de sécurité de la capsule MS-10 à plus de 6000 km/heure à une altitude de 50 000 mètres lorsqu’un des quatre boosters de la fusée Soyouz a mal-fonctionné.

La réaction flegmatique du cosmonaute russe lors du dysfonctionnement de la fusée mais également lors de la phase brutale de ré-entrée en atmosphère nous renseigne sur l’état d’esprit des pilotes de combat et des cosmonautes russes, plus habitués à l’extrême et au pilotage d’engins très difficiles à manier dans les conditions les moins optimales que tous leurs homologues ailleurs dans le monde.

L’absence de la croix de Korolev