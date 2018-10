Algérie : le football jusqu’à la nausée

Sur fond d’une très féroce guerre de succession, opposant publiquement la mafia de l’argent sale au pouvoir à un dernier carré d’une faction irréductible de l’Armée, l’ensemble des médias publics et para-publics (déguisés en médias privés) d’Algérie passent en boucle les matchs du championnat local. Certains médias en font plus que d’autres, parfois ad nauseam. Peu de personnes s’en offusquent ; le football est le véritable opium de la populace en Algérie.

La raison de cette frénésie ?

Un reportage de la BBC sur la corruption au sein du football algérien, jadis l’un des meilleurs au monde (lors du Mundial espagnol de 1982, la petite équipe nationale algérienne avait battu contre toute attente la surpuissante Mannshaft de la République fédérale d’Allemagne 2 buts à 1 et n’a été éliminée que par un scandaleux coup bas monté par l’Allemagne et l’Autriche) et dont la gestion actuelle, fort désastreuse et c’est le moins que l’on puisse dire, se caractérise par une corruption institutionnalisée à tous les niveaux.

Depuis le reportage britannique, les chaînes de télévision et les très rares stations de la radios publiques, émettant sur la bande FM, battent tous les records en matière de diffusion des matchs d’un championnat que tout le monde croyait au mieux moribond. Un championnat local qui ne produit aucun joueur destiné à un échelon supérieur mais qui se permet le luxe d’importer des entraîneurs étrangers très grassement payés. Un paradoxe dans un pays où les salaires sont artificiellement maintenus à un niveau bas.

La population, elle, n’a pas attendu l’avis de « l’organe de propagande du Mi6 britannique » pour découvrir la corruption. Tout le monde sait que depuis les années 1990, la quasi-totalité des matchs des différents championnats d’Algérie sont plus ou moins truqués et que l’argent sale y règne en maître absolu.

En réalité, le football algérien est bien mort depuis que la mafia s’est accaparée de la fédération, des clubs et de l’arrangement du jeu. Le trucage des matchs s’est banalisé et le rachat de clubs sportifs par les nouveaux riches proches des cercles du pouvoir est devenu un moyen commode de blanchiment d’argent mal-acquis.

Le football est non seulement le sport-roi en Algérie mais est devenu depuis des années un moyen de contrôle social et de soupape de sûreté face à une jeunesse désoeuvrée et livrée à elle-même. Le secteur a toujours été géré par la police politique mais l’émergence de ce que l’on a appelé les oligarques qui se sont enrichis grâce aux marchés publics de gré à gré, a quelque peu changé la donne : c’est devenu un champ où le blanchiment d’argent et la corruption ont créé une forme de compétition ostentatoire et malsaine où tous les abus sont possibles.