Sous d’intenses pressions US, le royaume d’Arabie Saoudite vient d’admettre officiellement que le journaliste Jamel Khashoggi est mort…dans une bagarre à l’intérieur des locaux de son consulat à Istanbul (Turquie) et que 18 officiels ont été arrêtés à la suite de ce meurtre.

L’existence d’enregistrements audio et leur remise par la Turquie à Washington se confirme.

La thèse du commando de tueurs est désormais implicitement vérifiée.

