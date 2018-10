Tunisie : crash d’un chasseur léger F-5 en Méditerranée

Un chasseur F-5 des forces aériennes tunisiennes participant à des exercices conjoints s’est abîmé en mer Méditerranée. Le pilote a pu s’ejecter et être localisé et récupéré par la marine italienne et les gardes-côtes tunisiens.

Le Northrop F-5 est un chasseur léger conçu vers la fin des années 1950 et dont la version initiale fut développée à partir du T-38 Talon. Il a connu un grand succès commercial à l’export en raison des coûts peu élevés de son exploitation et sa maintenance. Les variantes du F-5 sont utilisées par des pays aussi divers que l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Brésil, le Canada, l’Éthiopie, le Honduras, l’Iran, le Kenya, le Maroc, le Soudan et la Turquie.

L’ex-Union Soviétique avait réussi à mettre la main sur des chasseurs F-5 « Freedom Fighter » sud-vietnamiens capturés par les nord-vietnamiens lors de la guerre du Vietnam (1964-1975).

L’Armée de l’air tunisienne a reçu en 1989 cinq chasseurs légers F-5 E declassés par l’US Air Force et utilise encore quatre appareils F-5E et huit autres F-5F Tiger II acquis entre 1984 et 1987.

