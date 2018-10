Afghanistan : les maîtres du chaos et de l’amalgame

Les premières législatives afghanes depuis 2010 se transforment en kermesse sanglante. Et les commanditaires des nombreux attentats visant les candidats et les bureaux de vote ne sont pas toujours ceux que l’on croit.

Des candidats abattus ou mitraillés, des bureaux de vote qui sautent très haut dans les airs quand ils ne sont pas pulvérisés, des coupeurs de routes surgissant de nulle part et la terreur s’est emparé de la minorité des minorités qui sont concernés, liens tribaux et ethniques obliges, par ce vote à très haut risque.

Tout le monde s’y est mis. Les Talibans mais aussi des spadassins privés dirigés par Éric Prince, le patron de ce qui fut Blackwater puis Academi et X et qui maintenant supervise l’implantation de Daech en Afghanistan en même temps que la création de la première force aérienne privée au monde.

Les médias dominants nous vendrons la concomitance des Talibans et de Daech, histoire de créer un amalgame solide entre un vaste mouvement politique se battant pour une cause précise et une organisation terroriste exogène semant le chaos à des fins géopolitiques de tierces parties. Le jeu en vaut la chandelle. On se rappelle de l’impossible amalgame Saddam-Al-Qaïda ou encore l’Iran-Al-Qaïda.

Bref, ce pays n’est pas prêt de sortir du mong tunnel de guerre dans lequel il est plongé depuis 1979.

Publicités