Algérie : l’Armée prendra t-elle d’assaut le Parlement ?

La situation semble avoir atteint un seuil critique en Algérie où un coup d’État vient d’être opéré en douceur. Les putschistes ne sont pas des militaires mais des membres de la mafia de l’argent sale. Ils commencent à imposer la censure totale et la chasse à l’homme contre les journalistes, hommes politiques et blogueurs un peu trop dépendants a commencé.

C’est le retour à la dictature d’avant 1988.

Le putsch parlementaire, effectué par la violence physique et les menaces de guerre civile, ne passe pas au sein de l’Armée régulière au point ou le vice-ministre de la défense le général-major Gaid Salah envisage de prendre d’assaut le parlement illégitime et ses occupants forcenés.

Il semble bien que 2019 soit une année plus qu’explosive pour l’Algérie et par conséquent l’Europe.

Publicités