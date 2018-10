Syrie : des forces soutenues par Washington subissent de lourdes pertes dans des combats avec Daech dans l’est du pays

Des centaines de combattants mercenaires d’un groupe soutenu directement par les États-Unis ont été tués au combat avec des mercenaires de Daech dans l’est désertique de la Syrie.

Un premier bilan officiel et minimaliste faisait état de plus de 60 combattants tués mais des observateurs de l’Armée syrienne estiment que le bilan des pertes est nettement plus élevé.

L’offensive de Daech contre le groupe supplétif US n’a pas été contré par des hélicoptères d’attaque US comme ce fut le cas lors des combats avec des milices iraniennes ou le groupe Wagner. Ce fait laisse supposer un piège ou une opération sous faux drapeau visant à contrôler les forces supplétives ou à établir une nouvelle situation favorisant la réapparition de Daech dans la région.

Une manipulation de pions visant à préparer la prochaine bataille de l’Euphrate, une des priorités de Damas après celle, reportée d’Idleb.

