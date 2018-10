Un Bowers n’est pas Breivik

Il y a un nombre incalculable d’incohérences dans la fusillade de la Synagogue de Pittsburgh ou Robert Bowers, un homme de 46 ans armé d’un fusil AR-15 et trois armes de poing s’est transformé en « active shooter » et aurait abattu 11 personnes à l’intérieur du lieu de culte.

Cette fusillade horrible ne différe en rien des nombreuses fusillades affectant régulièrement les États-Unis sauf dans le fait que Bowers ne s’est pas suicidé ou « fait suicidé » (spécialité franco-britannique au demeurant). Blessé par balles par la police, son état serait stable.

Vu la puissance et la virulence de l’Anti-Defamation League aux États-Unis, il aurait mieux valu à Bowers d’y rester.

Il sera certainement condamné à la peine capitale et exécuté. Car à moins d’être né norvégien comme Breivik, le massacreur d’une centaine de personnes innocentes et qui a été condamné à une simple assignation à résidence dans un lieu cossu et confortable, aucune puissance au monde ne pourra sauver Bowers des griffes de la justice US, l’ADL et des puissantes organisations juives américaines.

Il semble que Bowers, un américain moyen ayant des opinions très à droite, ce qui n’est en rien répréhensible en soi, s’est levé un beau matin et a décidé d’agir selon sa propre perception du monde, en s’en prenant à des personnes innocentes.

A moins qu’il ait été influencé par le fameux personnage de Bowers dans 24 heures chrono…

Cette fusillade n’aura pas moins d’immenses répercussions sur la vie politique US à la veille des élections de mi-mandat.

Le monde est un endroit étrange : les Arabes deviennent les meilleurs amis des juifs sionistes et c’est en Amérique que l’on retrouve les plus virulents antisémites de la planète.

Les temps changent.

C’est la fin du monde !