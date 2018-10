Pays du Golfe-Israël : un grand partenariat stratégique et un avenir prometteur en perspective

La ministre israélienne de la culture et des sports, Miri Reguev, a visité la grande mosquée d’Abou Dhabi lors de son séjour aux Émirats Arabes Unis.

La visite de cette ministre aux prises de position tranchées et souvent extrêmes intervient dans le cadre d’une reconnaissance publique des pays arabes du Golfe de leurs liens avec Israël et d’une normalisation définitive avec cet État.

Après une visite officielle au Sultanat d’Oman, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu au royaume de Bahreïn et les Émirats Arabes Unis.

Des émissaires du puissant prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane auraient remis une lettre à Netanyahu à Jérusalem où il est question d’un grand partenariat stratégique et d’un avenir brillant et prometteur entre les deux États influents.