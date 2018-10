USA : plus de 5000 militaires déployés aux frontières avec le Mexique

Plus de 5000 militaires américains, soit l’équivalent d’une division ancienne, vont se déployer aux frontières avec le Mexique pour lutter plus efficacement contre le flux migratoire clandestin émanant d’Amérique latine.

Le président Donald Trump aura ainsi tenu une de ses promesses de campagne vis à vis de sa base dure mais le déploiement de troupes aux frontières risque d’être très mal perçu, aux États-Unis d’abord où vit une très importante communauté d’origine hispanique, mais également au Mexique voisin.

Il y a également un risque accru de dérapages ou de bavures car les « happy triggers » et autres gâchettes faciles ne sont pas moins nombreux au sein de la Garde Nationale qu’au sein des différentes polices locales et un incident pourrait affecter durablement le climat politique déjà très exécrable aux États-Unis.

Des milices d’extrême-droite pourraient également se sentir concernés par la protection des frontières méridionales américaines mais on imagine mal comment ces groupes volontaires vont réagir face à une masse d’hommes et de femmes et d’enfants organisés en caravanes de marcheurs pacifiques hautement médiatisées (comme celle partie récemment du Honduras), et dont l’objectif est d’atteindre les États-Unis et d’obtenir l’asile.

Cette question pourrait se révéler cruciale pour l’administration Trump dans un pays de migrants sur fond d’une lutte sans merci entre Républicains et Démocrates et dans l’ombre d’une guéguerre entre Trump et l’Establishment.