La Belgique opte pour le F-35 ; l’Arabie Saoudite maître du sort du futur avion de combat franco-allemand

La Belgique a choisi l’avion de combat US Lockheed Martin F-35 Lightning II pour renouveler sa flotte vieillissante d’appareils General Dynamics F-16 au détriment de l’Eurotyphoon et du Dassault Rafale.

Au delà des considérations politiques internes inhérentes à la Belgique et d’autres, externes liées au jeu d’équilibre européen et le poids de l’Alliance atlantique, le choix du F-35 parie sur l’avenir de cet plate-forme de combat appelée à être développée durant les quarante prochaines années.

Le Typhoon et le Rafale sont des avions de combat aux prestations équivalentes dont l’exportation fut quasiment soutenue par un seul pays fort influent : l’Arabie Saoudite. C’est Ryad en effet qui a déterminé et financé la vente de Rafales à l’Égypte et pèse de tout son poids sur ses partenaires du CCG et notamment les Émirats Arabes Unis pour faire de même dans le cadre d’un lobbying contraignant. C’est encore Ryad qui a été derrière le succès à l’export du Typhoon que son armée de l’air utilise dans la guerre insensée du Yémen. Une guerre qui commence à agacer Washington pour des raisons liés à d’autres priorités strategiques.

De ce fait, le simulacre de Paris sur d’éventuelles suspensions de ventes d’armes à l’Arabie Saoudite, tel que préconisé par Berlin, fait sourire les puissants dirigeants saoudiens.

Ni le président Macron pas plus ses prédécesseurs n’ont les moyens d’imposer un embargo sur les armes sur le pays ayant propulsé la France à la troisième place du podium mondial des principaux pays exportateurs dans le monde.

La maîtrise saoudienne de ce segment vital de l’économie européenne est tellement absolue que Ryad a le pouvoir de faire échouer dès maintenant le projet futur d’un avion de combat conjoint franco-germanique.

Berlin le sait et si ses excédents commerciaux lui permettent de mettre la pression sur Ryad en suspendant de le lui livrer des armes, ce n’est nullement le cas de Paris dont c’est le seul débouché possible.

Cette situation inédite s’explique par les politiques de l’État français durant ces vingt dernières années et qui ont transformé la France en une sorte de VRP ne cherchant qu’à rechercher des marchés pour les quelques grands groupes privés de France. Ryad a répondu à cette obsession non sans arrières pensées et de fait la France s’est retrouvé de facto en position de vassal vis à vis de pays comme l’Arabie Saoudite ou le Qatar.

Les belges ont donc opté pour l’avenir. Si le Typhoon et le Rafale restent de très bons appareils de combat, éprouvés au combat (dans des conditions optimales de sécurité, marketing de l’image oblige), ils n’en demeurent pas moins les produits d’une ère révolue où les ingénieurs avaient leur mot à dire dans la conception d’un aéronef et pour la France, une volonté certaine d’une certaine autonomie dans ce domaine de pointe. Une Volonté évaporée depuis le passage de Sarkozy à l’Elysée et la transformation structurelle de la posture de l’État français d’une forme traditionnelle à une forme diluée dans la globalisation et l’alignement total aux grands ensembles supranationaux.

Cela nous ramène à cette question simple en apparence : si le projet du futur avion de combat franco-allemand, sensé remplacer à moyen terme le Dassault Rafale en France et le Typhoon en Allemagne, tombe à l’eau, quelle sera l’alternative ? Le F-35 ? C’est pas pour rien que les lobbyistes de Lockheed Martin intensifient leurs démarches en ce sens.

Donc les belges n’ont pas trop à s’inquiéter pour l’avenir. Il leur faut juste surveiller quelques oiseaux migrateurs ayant une drôle de propension d’être attirés par les entrées d’air du F-35…