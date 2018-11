Du coup de gueule en ces temps incertains

Quand on a commencé à nous intéresser à la guerre en Syrie, déclenchée un certain 15 mars 2011 dans le sillage de ce que l’on a appelé le « printemps Arabe », on était loin, très loin de nous imaginer qu’un jour, on serait en contact direct avec des acteurs directs du chaos stratégique qu’est devenu le Levant.

En 2003, l’administrateur de ce blog avait publié un article de fond sur la Syrie intitulé « Sur le chemin de Damas : la prochaine guerre de cent ans », censuré, cela va de soi, car il dégageait déjà l’investissement de certains gouvernements dans l’accroissement des clivages et de ce que l’on peut identifier comme les principales lignes de fracture menaçant la cohésion sociétale et les dissensions au sein d’un régime syrien réputé solide et implacable. L’une des conclusions de cet article perdu est que la Syrie risquait de faire face à une nouvelle forme de guerre hybride via une révolte pseudo-islamiste comme celle ayant ébranlé Hama en 1982 et qu’au préalable, on ferait en sorte de mettre fin à la présence militaire et sécuritaire au Liban voisin. Ce qui fut accompli après le très étrange attentat ayant coûté la vie au premier ministre libanais Rafik Al-Hariri le 14 février 2005.

Pourquoi évoquer cela maintenant. La raison est en relation avec le réel. Un réel qui vient de dépasser la fiction la plus folle, la plus débridée quant il s’agit de géostratégie.

Nous avons longtemps été accusés de tremper dans le conspirationnisme ou d’écrire sur des faits sans évoquer la moindre référence ou source, accusation qui nous faisait sourire car nos critiques oublient toujours que nous ne sommes pas journalistes mais des individus ayant connu le terrain.

A la lumière de ce que l’on vient de savoir, de la bouche même de ceux qui ont monté l’immense échafaudage logistique derrière l’émergence et lq montée en puissance des organisations armées rebelles en Syrie et ailleurs, Strategika 51 est une curiosité absolue de type 1 puisque il est le seul blog, francophone qui plus est (facteur aggravant), à avoir eu une image précise de ce qui se passait réellement dans ce vieux pays du Levant.

On croyait avoir un taux d’erreur avoisinant les 30 %. Au final il n’y a eu aucune erreur d’évaluation et notre vrai faux blogueur à l’allure samaritaine qui veut mettre la main sur la dénomination de ce blog, pourtant disponible pour la modique somme de 18 $ USD nous le confirme.

Pourquoi est-ce important ? Pour la raison démentielle que notre touriste bénévole toujours souriant et fort poli a fait partie de l’équipe initiale ayant transformé le réseau du terroriste jordabien Al-Zarquaoui en Irak en un proto-État Islamique dont l’encre ténébreuse s’est déversée très vite d’Al-Anbar d’Irak sur le Nord et l’Est de la Syrie dès que les forces gouvernementales syriennes, prises dans la tourmente, se virent obligées de se replier sur Damas et le littoral en abandonnant des milliers de km carrés. Ce même type, repreneur de ce petit blog, est revenu en Syrie en compagnie des Marines et a joué un rôle appréciable à Al-Tanf, le premier camp delta US en Syrie, lequel a connu ses heures de gloire face aux iraniens et aux Russes du groupe Wagner.

Des informations restreintes, que notre blog évoquait au détour de quelques phrases selon l’humeur de l’admin. Raison suffisante pour offrir sous le couvert d’une mission des vacances bien méritées à un guerrier de l’ombre et lui permettre de souffler loin de la rocaille des confins syro-irakiens. La cible après tout est aisée à atteindre mais difficile à appréhender.

Il y a une force inhérente à nos convictions que l’argent ne peux mettre en sourdine. L’idéologie n’y est pour rien ; c’est un principe premier, pre-éxistant et concomitant à une certaine notion d’une vérité fuyante mais perceptible.

Ce qui vient de se passer soulève nombre de considérations morales sur la vie.

Les deux extrêmes finissent toujours par se joindre.

Le plus remarquable est que ces gens la, dont l’existence est niée par les médias, ont exprimé en aparté leur admiration, d’autant plus qu’ils viennent de constater les difficultés dans lesquelles nous sommes empêtrés et par dessus tout conclu que nous étions liés à aucune entité adverse.

Nous avons une seule chose en commun et c’est la connaissance et, parfois quand les circonstances le permettent, la pratique des armes. Hormis cela à chacun sa chapelle.

Nous opposons un refus à leur offre plus que généreuse, laquelle aurait du nous alerter plutôt.

Nous sommes libres. Pas comme ceux qui prétendent être des pays des droits de l’homme après avoir fait massacré par des légionnaires Allemands criminels sans retenue aucune et indistinctement des dizaines de milliers de pauvres civils et amnistié les auteurs de ces crimes pour toujours. Philippeville ou My Lai, la vérité finit toujours par se faire connaître par bribes malgré la chappe de plomb et l’omerta.

Désolé mon ami samaritain, la liberté n’a pas de prix.

L’admin n’a jamais pris partie pour les protagonistes mais suit son instinct. Et il est libre de dire merde quand il faut dire merde ou d’aller à contre-courant.

L’anticonformisme devrait être de rigueur dans une société libérale qui est susceptible de se transformer à tout moment en une république à la Batista avec les caricatures d’usage.

Que nos lecteurs nous pardonnent cette digression. Le message est adressé à qui de droit.

Révoltez-vous bon sang ! Ils se foutent de nos gueules en permanence !

On devrait avoir notre quart d’heure de liberté à nous aussi.

Merci à nos lecteurs et fans !