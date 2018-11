La nouvelle alliance d’Idleb met à nu les mensonges des médias sur la Syrie

Toutes les factions, groupes, clans, organizations, phalanges, mouvements rebelles et terroristes syriens toutes tendances confondues, incluant Al-Nosra, Daech, l’Armée Syrienne Libre, la Brigade Al-Rahmane, les tigres Ouïghours, Al-Qaïda, l’Armée de Libération du Levant, les groupes kurdes soutenus par Washington, les groupes turkmènes soutenus par Ankara, les groupes terroristes soutenus par Londres et Paris, regroupés dans ce qu’ils définissent comme la Zone libérée d’Idleb, viennent d’annoncer leur union face à Bashar Al-Assad, président de la République Arabe Syrienne.

Cette alliance contre-nature met à nu la vacuité des arguments occidentaux et arabes et les confondent dans leur soutien sans limite et sans vergogne du terrorisme en Syrie.

La province d’Idleb, dans l’extrême Nord-ouest de la Syrie, est la seule à échapper entièrement au pouvoir central à Damas. Elle est devenu le dernier refuge des forces rebelles et terroristes ayant ravagé l’ensemble de la Syrie durant presque une décennie. Cette « enclave » est protégée diplomatiquement et soutenue logistiquement par l’OTAN.

Cette union intervient alors que Damas est en train de reconstruire ses forces armées, durement éprouvées mais jamais démantelées, durant ce terrible conflit dans lequel elles durent affronter plus de 160 000 terroristes et rebelles de plus de 70 nationalités soutenus par l’ensemble des pays influents de l’Union européenne, l’OTAN, Israël, les pays du Conseil de Coopération du Golfe et les États-Unis.

