Syrie : des spécialistes nord-coréens aux abords d’Idleb

Une unité spéciale de sapeurs de la seconde artillerie nord-coréenne a inspecté le jeudi 15 novembre 2018 les abords de la ligne de démarcation entre le dernier poste d’observation militaire syrien et la zone franche d’Idleb.

Accompagnés par des membres de la garde républicaine syrienne et des artilleurs confirmés, les nord-coréens ont établi un plan de feu assez peu conventionnel et ont fait part de leurs observations aux militaires syriens.

Il s’avère que les groupes terroristes protégés par l’OTAN n’aient jamais abandonné leurs armes lourdes et aient profité de la trêve pour consolider et renforcer leurs fortifications avec l’aide des conseillers militaires de l’OTAN.

Damas est confronté actuellement à deux défis majeurs :

Le premier est l’enclave rebelle d’Idlib qu’il faut réduire ;

Le second est la dissémination de camps militaires de marines US mais également de forces spéciales françaises, italiennes et britanniques sur des rives septentrionales de l’Euphrate jusqu’aux confins syro-jordano-irakiens. Parmi ces camps, deux représentent une menace directe pour la Syrie : 1. Al-Rokab, déguisé en camp de réfugiés à la frontière jordanienne et utilisé pour le recrutement, la formation et le lancement de nouvelles vagues ee rebelles ;

2. La base fortifiée d’Al-Tanf où se sont retranchés des forces US et israélienne sous la protection du dispositif militaire basé en Irak et en Jordanie. Cette base est encerclée de toutes parts par des milices syriennes et iraniennes, qui toutefois, s’abstiennent de se rapprocher à moins de 70 kilomètres de ma base. Les tentatives d’approche précédentes ont toutes donné lieu à une solide intervention aérienne en milieu désertique ouvert. Ce qui a laissé très peu de chance aux assaillants.

Les camps de l’extrême nord ne représentent pas un danger pour Damas et sont gérés dans le cadre de l’avenir de la question kurde syrienne, laquelle semble absorbée par le Kurdistan irakien et lourdement influencé par le militantisme politique et militaire des kurdes de Turquie. Cette question éminemment régionale fort complexe est l’une des cartes à jouer après la guerre.



