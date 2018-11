Syrie : neutralisation de la dernière poche de Daech dans le Sud du pays

Des unités de la division III des forces armées syriennes, soutenus par des unités de la brigade du tigre ont réduit par le feu la dernière poche de Daech dans la province méridionale de Deraa, où débuta la guerre en Syrie.

Plus à l’Est, des avions de combat US et d’autres pays non identifié ont encore utilisé des bombes à sous munitions et des bombes au phosphore blanc contre des localités syriennes, noramment à Hajin. Offciellement, les avions de la coalition bombardent des objectifs de Daech mais la prolifération d’éléments de cette organisation près de l’Euphrate, où se concentre des camps militaires étrangers laissent croire à une complicité. C’est du moins l’avis des officiels syriens, iraniens et russes. Lequel avis est confirmé par les témoignages des troupes, l’imagerie spatiale, l’intelligence humaine et la collecte du signal électromagnétique.

En réduisant la dernière poche noire du Sud de la Syrie, Damas semble transmettre un message à Washington dont la coalition qu’elle dirige en Syrie, disposant de moyens militaires infiniment plus puissants que ceux de l’Armée syrienne, semblent patauger dans la « lutte contre un terrorisme sans fin », servant plus à justifier leur présence que de réellement à chercher à éradiquer un groupe qu’ils ont eux-même créé.

C’est le dilemme de la formule décrépie et périmée de la « guerre contre le terrorisme »®.



