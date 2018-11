Derrière le paravent ou plutôt le cache-sexe de la notion bidon « fausses nouvelles » (Fake News), la censure universelle se met en place et tente de rattraper les rares espaces de liberté d’expression sur le web.

Certains sites non politiquement corrects ont déjà rejoint le Dark Web.

Les grandes firmes du net participent toutes à l’établissement de cette nouvelle censure universelle.

Au pire, il reste le Dark Web, sinon c’est direction le Deep Web ou carrément les solutions p2p via des forums de jeux vidéo avec échanges de photos et de documents cryptés sous des photographies pornographiques (la méthode préférée de certaines agences de renseignement).

On en est pas encore la. La majorité de la population n’a plus conscience de ce qui ce passe dans le monde. Plus les gens arrivent à savoir ce qui se passe et plus ils s’appauvrissent.

« Esclaves, taisez-vous dans les cuisines ! »

Les banques et le fisc se chargent du reste…

