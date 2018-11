Premier audit du Pentagone : ni vu ni pris ! Corruption ? Tellement immense qu’elle ne laisse aucune trace

Le premier grand audit effectué par le Pentagone et couvrant plus de 2 700 000 000 000 dollars US de dépenses a échoué au sens strict à dégager des traces de corruption ou de fraudes massives mais a mis en évidence des irrégularités et des anomalies des systèmes de traçabilité et de gestion des bases de données.

L’effort mené par les services de l’inspecteur général du Pentagone en collaboration avec ceux du contrôleur général a impliqué 21 cabinets d’audit, 1000 auditeurs externes, 150 auditeurs internes, l’inspection de 600 sites militaires et civiles affiliés au DoD et requis la consultation de 40 000 documents et 90 000 pièces comptables.

Cet audit est considéré comme un échec puisque 5 des 21 opérations d’audit individuelles ont reçu une notation passable et deux autres acceptables. Plus de la moitié des documents et des pièces comptables demandés par les auditeurs n’ont pas été mis à leur disposition.

Ce qui est remarquable est que l’ensemble des responsables du Pentagone s’attendaient à un échec « inévitable » de cet audit vu l’ampleur et le gigantisme des budgets de la défense.

Les auditeurs ont donc abouti provisoirement à l’absence de fraudes massives ou de traces de corruption mais mis en évidence de très nombreuses aberrations et des dysfonctionnements systémiques dans les systèmes de traçabilité et ceux chargé de la gestion des bases de données.

Donc ni vu ni pris. Parfois il arrive que la corruption atteigne de telles proportions qu’elle cesse d’exister.

La terre est tellement grande par rapport à l’échelle humaine qu’il a fallu longtemps pour qu’on s’aperçoivent que c’est une planète…tout juste moyenne en plus ! Que dire de Jupiter alors ?

