Corée du Nord: quelle est cette arme tactique que le pays développe depuis plus de 20 ans?

Les médias officiels nord-coréens ont rapporté que le pays avait testé avec succès une arme tactique sophistiquée en développement depuis le règne de Kim Jong Il, père et prédécesseur de Kim Jong Un sans donner une seule précision sur la nature du système d’arme testé.

Aucun média ne s’est aventuré à spéculer sur la nature de l’arme « tactique » développée par a Corée du Nord mais la présence des principaux responsables de la Seconde Artillerie de l’Armée du Peuple indiquent que le système d’arme testé vendredi pourrait s’agir d’un nouveau type de MLRS hyperpuissant dont les projectiles dotée d’une portée supérieure à 400 Km peuvent être équipés de têtes non conventionnelles et plus spécifiquement nucléaires.

Pour d’autres analystes, cette information savamment distillée par la propagande nord-coréenne relève du bluff entrant dans le cadre des pressions sur les négociations en cours avec Washington.

Ce qui est certain est que les nord-coréens viennent d’achever le déploiement d’un nouveau type de canon de très gros calibre et à mobilité renforcée pouvant tirer des projectiles de 510 mm suivant une cadence infernale.

Cependant le principal effort de ce pays très pauvre et isolé d’Asie du Nord-Est est porté sur les MLRS et la miniaturisation des ogives nucléaires.







Publicités