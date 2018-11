Le Bon, la Brute et le Truand ont toujours eu un motif unique

Dans un monde où le pognon est roi, le prince héritier Muhammed Ben Salman ne risque rien.

Nommé de facto chef des services des renseignements, ministre de la défense, commandant en chef de la garde royale (formée à 90 % d’étrangers) et grand donneur d’ordre à des Benalla locaux excellant dans l’excès de zèle, ce n’est pas demain soir qu’il sera inquiété par une quelconque justice internationale.

Le président US Donald Trump a trouvé sa vache à lait. Et l’enfant terrible des Saoud est fameux pour sa légendaire prodigalité : 110, 210, 450, 600 milliards de dollars, no problem.

Cela nous ramène à re-évaluer la moralité fort douteuse de toutes ces myriades d’ONG et autres associations, clubs, émanations fantomatiques à forte odeurs nauséabondes qui s’activent subitement sur commande pour taper sur une cible en général pauvre et incapable de payer la moindre dîme.

Dans le cas saoudien, on a affaire à des riches et ce mot est faible. Personne n’a remis en cause la moralité ou les faits des Rothschilds, des Rockfellers, des Morgans, des Goldmans, des Astors ou encore des Medicis en leur temps.

Or les Saoud sont un des piliers de l’ensemble du système capitaliste mondial contemporain.

La pauvre Union européenne peut très bien faire semblant d’émettre un petit communiqué ou deux fort prudents car on sait jamais, une OPA est vite arrivée et les consciences sont si vulnérables à l’attrait des richesses de ce bas monde qu’il n’est pas improbable que MBS se voit décerner le prix Sakharov pour la haute teneur humanitaire de ses oeuvres.

Moralité : à partir d’un certain seuil de richesse, ostentatoire si possible, aucun blâme n’est possible.

Nous vivons dans un monde exclusivement matérialiste où l’ethique, les religions, les idéologies ne sont que des « outils » dans la manipulation des masses.

On nous a intoxiqué avec un flot ininterrompu de mensonges. Cela a marché un temps. Maintenant, on ne se cache même plus derrière des paravents.

Le président US demande à MBS plus de pognon dans le pur style du film « Le Bon, la Brute et le Truand » de Sergio Léone. MBS devient mécène avec l’étranger et se transforme en Al Capone avec les grands de son royaume, un royaume qui porte le nom de la dynastie régnante. Face aux faibles, c’est le niveau zéro de la dictature caricaturale avec son lot de bombes et de démembrement à l’acide sulfurique.

Elles sont chères les bombes larguées sur les yéménites affamés mais il faut bien nourrir les ouvriers et techniciens britanniques, français et autres. Hunt a raison lorsqu’il déclare devant la Chambre des Communes que la Grande-Bretagne ne peut se permettre de suspendre les livraisons d’armes à l’Arabie Saoudite. C’est un enjeu de survie.

Bon pour les enfants du Yémen ou d’ailleurs, c’est la sélection naturelle. Déjà qu’il y a trop de monde sur terre. Les guerres sont utiles de temps en temps et si Malthus était encore en vie, il aurait félicité les tenants du système économique pour le cycle production-destruction festif et meurtrier.

Croyez-vous qu’il n’y a que les bombes qui tuent ? La canicule tue ; La grippe saisonnière tue ; Le tabac tue ; Les ondes GSM tuent ; les médicaments tuent ; la sédentarité tue ; l’État tue ; les ondes électromagnétiques tuent ; le mensonge tue ; le sel tue ; le sucre tue ; les pesticides tuent ; l’automobile tue ; la pollution tue ; etc. Mais le ridicule ne tue pas encore. Enfin pour l’instant.

Alors la prochaine fois que vous entendrez hurler des pseudo-ONG bidons hurler pour le respect des droits de l’homme dans le monde, cherchez plutôt qui est le commanditaire de cet avatar des pleureuses stipendiées des funérailles antiques. Tout se vend, même les larmes. Surtout les larmes à la télévision ou en vidéo.

Le bon, la brute et le truand se chamaillaient pour l’oseille. Aucun des trois n’est moral. Bienvenue au vrai Far West !

