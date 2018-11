MBS bientôt en Algérie et en Égypte

MBS ou Muhammed Ben Salman ne risque pas de chômer.

Après des rumeurs sur sa mise à l’écart, il passe en mode contre-offensive et annonce une tournée arabe englobant six pays arabes « frères ».

Dans le cadre de cette tournée, MBS effectuera des visites officielles en Algérie, au Bahreïn, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, en Mauritanie et en Tunisie.

Chose notable, le cabinet royal saoudien n’a pas inclus le royaume du Maroc dans la liste.

L’Algérie et l’Égypte sont les deux poids lourds démographiques du monde arabe mais ces deux pays vivent des moment extrêmement difficiles voire critiques et en dépit de leurs capacités militaires, ils souffrent d’une série de dysfonctionnements systémiques et d’une structure de pouvoir rigide susceptibles d’imploser.

Le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis sont deux pays alliés de Ryad et membres du CCG (Conseil de Coopération du Golfe) adhérant à 100 % à la vision de Ryad dans la région.

La Tunisie est perçue par Ryad comme une ex-alliée de la Turquie, du Qatar et des Frères Musulmans mais ce pays, de par sa fragilité socio-économique est toujours réceptif à l’influence de Ryad.

En tout état de cause, la navette diplomatique du prince héritier d’Arabie Saoudite signifie que le royaume le prépare à occuper le trône.

Il faut juste faire attention aux scies électriques qui traînent et les flacons d’acide près des égouts situés près des représentations diplomatiques et consulaires saoudiennes…et inutile de le rappeler, évitez si possible de vous retrouvez à l’intérieur des locaux cossus d’un consulat saoudien ou un émule de Jason ou de Freddy pourrait vous demembrer vivant sans que personne ne trouve à redire.

