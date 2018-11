Il y a des révélations et des révélations. Certaines n’en sont pas unes.

Il y a ceux qui savent qui ne savent pas ce que nous ne savons pas ce qu’ils ne savent pas ce que nous savons. Il y a ceux qui prétendent ne rien savoir mais qui savent tout.

Et il y a des individus comme ce général-major de réserve israélien ayant eu un jour à diriger une brigade de Golanis dans le Nord avant de superviser les écoles militaires israéliennes.

Le général-major de réserve Gershon Hacohen a évoqué une ou plusieurs rencontres entre des officiers supérieurs israéliens et des « activistes » ou rebelles syriens en territoire syrien lorsque Moshe Yaalon était ministre de la guerre (2013-2016).

Selon Hacohen, il aurait lui même rencontré trois chefs de la rébellion syrienne de l’autre côté de la frontière avec armes et bagages.

Cela veut dire que des unités militaires israéliennes et plus précisément les unités Golanis ont opéré à l’intérieur du territoire de la Syrie en guerre pour venir en aide à des factions d’Al-Qaïda en Syrie, cette même Al-Qaïda considérée comme l’archétype du terrorisme post-libéral, prétexte officiel de « la guerre sans fin contre la terreur »®.

Est-ce une révélation ? Non. L’écran de fumée crée par le 11 septembre 2001 a fini par se dissiper en Syrie dès 2012

Les masques sont tombés et le magicien d’Oz est nu. Al-Qaïda, Daech, etc. ne sont que des joint-ventures de condottiere modernes motivés par l’argent contrefait et sans réelle valeur fiduciaire. Le reste c’est de la fumée grise.



