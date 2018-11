Des casques blancs syriens détenus en Algérie

Selon des activistes syriens, 43 « officiers et sous-officiers » d’une fantomatique « armée »d’Idleb sont détenus en Algérie dans l’attente de leur extradition en Syrie.

Quatre de ces éléments se faisant passer pour des réfugiés syriens sont des membres confirmés de l’organisation des « Casques Blancs », deux sont des officiels dissidents et le reste prétend occuper des fonctions militaires mais pas au sein de l’Armée Arabe Syrienne.

Nous détenons la liste nominative et les grades de ces faux réfugiés syriens.

Plus du quart des réfugiés syriens ayant fui la Syrie entre 2015 et 2017 vers les pays Arabes et européens a été impliqué d’une façon ou d’une autre dans les combats en Syrie et des filière de collecte d’argent au profit des rebelles syriens.

