Idriss Déby Itno en Israël

Décidément, après les autocrates Arabes du Golfe, Israël est en passe de devenir La nouvelle route de Canossa de quelques dictateurs africains.

Idriss Déby Itno, cinq mandats en tant que président du Tchad depuis 1990, vient de faire un pélérinage en Israël où il a été reçu dimanche 25/11/2018 par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Cette visite confirme la pénétration israélienne en Afrique en général et dans la région du Sahel en particulier.

Le président tchadien veut sécuriser son règne dans un pays en proie à l’instabilité. Israël vient de lui fournir des armes et des équipements de sécurité. Mais pas seulement: une société de sécurité israélienne assurera la formation et l’entraînement de la garde rapprochée de Déby Itno. Comprenez par là que des israéliens assureront eux-mêmes cette tâche.

Israël s’intéresse à Boko Haram et aux autres organisations armées errant au Sahel. Une bonne porte d’entrée et le Tchad semble le pays le mieux placé: situé au sud d’une Libye en décomposition avancée où opèrent en toute impunité les forces spéciales de l’OTAN, à l’Ouest d’un Soudan scindé en deux, à l’Est du Niger et au Nord de la Centrafrique, un nouveau champ de bataille ouvert entre grandes puissances.

Que de belles promesses!



