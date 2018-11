Les russes veulent savoir la vérité sur les missions Apollo

Il y a quelques années, un éditorial très autorisé d’un grand média chinois évoquait la possibilité pour la Chine de confirmer ou non si les missions Apollo avaient permis l’envoi d’hommes sur la lune entre 1969 et 1973. C’était une menace à peine voilée destinée à Washington suite à l’accroissement de certaines pressions US sur Beijing.La mise en sourdine de certains médias hostiles à la Chine et l’octroi de certaines facilités commerciales avait réduit au silence cette idée.



Puis vint le tour des russes. Des députés et des sénateurs russes avaient clairement mis en doute la version de la NASA et avaient exigé la création d’une commission d’enquête russe sur les missions Apollo. Ces propositions n’ont jamais eu de suite. Jusqu’à cette semaine.

La Russie s’apprête officiellement à envoyer une sonde lunaire pour confirmer que les américains ont bel et bien foulé le sol lunaire entre 1969 et 1973.

Selon un média russe, ce sont des spécialistes et des experts russes, fatigués de débattre depuis des années à bâtons rompus sur cette question très sensible, qui ont décidé de construire une sonde dédiée à mettre en évidence l’existence de traces laissées par les missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17 sur la lune, où à défaut, dénoncer ce qui serait l’un des plus grands mensonges du 20ème siècle.

L’affaire est jugée très sérieuse cette fois. Il ne s’agit plus de menaces implicites ou de chantage. Washington a toujours été très irrité par cette question.



Une sonde indienne, une sonde chinoise et une sonde japonaise ont confirmé Il y aquelques années les alunissages US mais sans présenter des preuves convaincantes et définitives. Des sondes russes ont également confirmé les alunissages US mais n’ont jamais rendu public les photographies qu’elles ont prises au dessus de la surface lunaire.



