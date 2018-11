La France ne cédera jamais son siège au Conseil de Sécurité des Nations Unies

Sauf cataclysme planétaire majeur ou une guerre thermonucléaire globale, la France ne cédera jamais son siège au Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unis et ne le fera jamais tant que l’Organisation continuera à exister avec ses statuts actuels.

Déjà qu’elle avait failli ne pas y être ; Roosevelt n’était pas pour et paradoxalement c’est grâce au « petit père des peuples soviétiques », Staline, que la France est l’un des cinq membres permanents du Conseil.

D’ailleurs aucun des cinq pays membres du CS (USA, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne) de l’ONU ne sont disposé à abandonner ce privilège acquis au lendemain de la seconde guerre mondiale.

La proposition allemande de céder le siège de la France au Conseil de Sécurité au profit de l’Union Européenne avec un représentant français aurait pu déclencher une quatrième guerre franco-allemande à une autre époque.

La dite proposition émane moins d’un certain esprit européen que d’un amalgame maladroit entre la puissance économique actuelle de l’Allemagne et l’amnésie de la défaite de mai 1945. Berlin feint d’ignorer qu’il a perdu la guerre et que de ce fait, il n’a aucunement à prétendre à occuper un siège au Conseil de Sécurité des Nations Unies sous couvert de l’Union Européenne. Car au final c’est de cela qu’il s’agit. L’idée du Reich est toujours dans l’inconscient politique allemand.

Berlin fait aussi semblant de méconnaître un pays qu’il connaît mieux que quiconque. Le jacobinisme inné de l’État français n’a jamais daigné céder quelque chose et son histoire coloniale particulièrement sanglante et meurtrière en est à elle seule une preuve suffisante.

Alors si des conseillers de la Chancelière croient vraiment que Paris leur cédera un strapontin aux machin des Nations Unies au nom des idéaux de Robert Schuman, c’est qu’ils croient encore au père Noël en version Disney !

Publicités