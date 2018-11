D’après des sources militaires syriennes, la défense aérienne syrienne aurait intercepté et abattu plus de cinq « objets volants hostiles non identifiés » au dessus de la région de Kuswa, au sud de Damas.

La télévision d’État a interrompu ses programmes et accuse ouvertement Israël d’être derrière ces attaques en soulignant qu’Israël et la Turquie travaillent en tandem pour renforcer les capacités de nuisance des organisations terroristes au Sud et au Nord de la Syrie.

Un officiel syrien a réitéré « la détermination de Damas de récupérer tôt ou tard Idleb, le Golan et les rives de l’Euphrate des griffes du terrorisme international ».

Publicités